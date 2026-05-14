В Международный день семей, 15 мая 2025 года, всем настоящим и будущим родителям региона сделали по-настоящему ценный подарок — в Туле открылся пункт проката детских товаров для малышей до двух лет. Все необходимое здесь выдают совершенно бесплатно. Мы встретились с сотрудниками пункта, чтобы узнать как прошел первый год их работы.

За это время услугами пункта воспользовались 1300 семей из разных уголков региона. Только с начала 2026 года помощь получили более 400 семей, причём больше половины из них — многодетные.

Пункт проката расположился на улице Лейтейзена. Здесь есть демонстрационный зал, куда можно прийти и не спеша выбрать подходящие для малыша предметы, ознакомиться с ассортиментом, оценить его качество.





Самыми востребованными предметами у родителей стали автокресла, ходунки, видеоняни, автолюльки, стульчики для кормления, детские шезлонги, манежи, коляски для новорожденных, пеленальные столики и лёгкие прогулочные коляски.







Наталья Дубоносова стала 3500-й мамой, которая заключила договор с пунктом. У женщины двое детей, младшему Артему едва исполнился годик. Наталья рассказала, что узнала о пункте совершенно случайно — ей позвонили сами специалисты и рассказали о поддержке, которую она может получить:

— У нас в семье сейчас не так много финансов, поэтому такая услуга очень выручила! Документы собирали недолго. Брали для Артема манеж, стульчик для кормления и автокресло. Все очень качественное и полезное. Вот теперь еще взяли новую коляску для прогулок.

Я сколько живу в Туле, ни разу не слышала о такой мере поддрержки для мамочек. Это очень полезная услуга и о ней надо обязательно много писать и говорить, чтобы нуждающиеся семьи знали, что они могут обратиться за помощью.

В честь праздника сотрудники пункта проката подарили Артему машинку.





Воспользоваться услугами пункта проката могут:

женщины с детьми до 2 лет, не состоящие в браке.

семьи с детьми в возрасте до 2 лет, где один или оба супруга обучаются по очной или заочной форме обучения.

многодетные семьи с детьми в возрасте до 2 лет.

семьи с детьми-инвалидами, имеющие детей до 2 лет.

малоимущие семьи и семьи находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие детей до 2 лет.

семьи участников СВО, имеющие детей до 2 лет.

молодые семьи, где оба супруга не достигли 35 лет и имеют детей до 2 лет.

Как воспользоваться услугами проката.



Достаточно оставить заявку в службе «Семейная диспетчерская» по номеру 129. Для оформления понадобятся паспорт, СНИЛС, документ о регистрации в Тульской области и документы, подтверждающие право на получение услуг пункта проката.