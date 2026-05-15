Губернатор принял участие в заседании организационного комитета в Москве, которое прошло под председательством руководителя Администрации Президента России Антона Эдуардовича Вайно. Встреча была посвящена подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого.

В регионе запланирована обширная программа разноформатных событий, посвящённых жизни и творчеству великого писателя. Часть из них уже реализуется, другие рассчитаны на перспективу. Среди них — «Толстовские чтения», исторические балы, культурно-просветительские акции, международные конкурсы, кинопоказы и даже шахматный турнир. Для детей организован конкурс анимационного творчества «Филипок и его история».

Особое внимание уделяется инфраструктуре. Уже выполнен ремонт асфальтового покрытия на автодороге, ведущей к музею-усадьбе «Ясная Поляна», и ведутся работы по устройству уличного освещения.

К 2028 году центр Тулы и «Ясную Поляну» соединит веломаршрут «Лев Толстой» протяжённостью более 18 километров. Маршрут начнётся от сквера имени писателя, благоустроенного в 2025 году.

На базе Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого создан первый в России культурно-образовательный кластер, носящий имя классика. Он расположен в Доме Лугининых — памятнике в историческом центре Тулы. Кластер объединит университет, музеи, библиотеки и архивы, а его проекты рассчитаны на аудиторию от школьников до людей старшего поколения.

Продолжится и полюбившийся зрителям фестиваль «Толстой», который традиционно проходит на территории «Ясной Поляны» и каждый год удивляет гостей разнообразной программой.

В этом году режиссёр Сергей Урсуляк приступит к съёмкам многосерийной экранизации романа «Война и мир», в том числе на территории региона. Премьера фильма в юбилейный год станет важным событием культурной жизни и ярким украшением общей программы празднования.

По словам главы региона, приложенные усилия позволят сформировать устойчивый интерес к наследию Льва Николаевича Толстого, а также будут способствовать сохранению и популяризации его творчества.