Об этом сообщает региональный СК.

В Туле возбуждены уголовные дела в отношении пяти женщин, обвиняемых в мошенничестве с маткапиталом.

По предварительной информации, женщины заключали через свою знакомую договоры займа якобы на строительство жилья на сумму материнского капитала через подконтрольный потребительский кооператив. С подложными документами фигурантки обращались в Соцфонд, где им выдавались денежные средств материнского капитала. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.