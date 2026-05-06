Жителей просят не откладывать визит к врачу при наличии опасных симптомов.

Фото минздрава Тульской области.

Накануне второй волны майских праздников министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин посетил главные медицинские учреждения региона: взрослую и детскую областные больницы, а также больницу скорой помощи им. Ваныкина.

Министр осмотрел ключевые отделы медицинских учреждений: приемные отделения, травмпункты, противошоковые палаты. Эти подразделения принимают пациентов как на плановую госпитализацию, так и по экстренным случаям.

Сотрудники больниц продолжают оказывать специализированную помощь пациентам с инфарктами, инсультами, травмами и обострением хронических заболеваний.

«Травмпункты больниц работают круглосуточно. Прошу жителей не откладывать обращение при признаках опасного для жизни состояния — обращайтесь по экстренным номерам 103 или 112», — подчеркнул Мухин.

