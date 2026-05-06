Заявки принимаются с 20 апреля по 25 мая.

Российская ассоциация спортивных комментаторов объявила о проведении премии «Голос спорта — Центр». Участниками могут стать спортивные комментаторы из регионов Центрального федерального округа.

Подать заявку можно до 25 мая — конкурсантам нужно отправить свои работы на рассмотрение жюри. После отбора эксперты определят финалистов: в каждой номинации сформируют тройку лучших. А победителей пригласят в Тулу на церемонию награждения.

Среди ключевых номинаций:

Премия Вадима Синявского (лучший комментатор по версии РАСК);

Премия Анны Дмитриевской (женский голос спорта);

Премия Юрия Розанова (новый голос спорта);

Премия Василия Уткина (футбол) и Николая Озерова (хоккей)

Кроме того, предусмотрен специальный приз «Чемпион» от Олимпийского комитета России и РАСК.

Торжественная церемония состоится 10 июня. Подробности участия опубликованы на официальном сайте проекта.