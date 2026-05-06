Выходной день: 9 мая.
 
10 мая 
 
Отделение № 1 с 9.00 до 16.45 (192-й км автодороги «Крым»); 
Отделение № 6 с 9.00 до 16.45 (Тульская обл., г. Алексин); 
Отделение № 8 с 8.00 до 15.45 (Тульская область, г. Ефремов); 
Отделение № 9 с 9.00 до 16.45 (211-й км автодороги М-4 «Дон»); 
Отделение № 10 с 9.00 до 16.45 (Тульская обл., г. Новомосковск); 
Отделение № 11 с 9.00 до 16.45 (Тульская обл., г. Суворов); 
 
 
Обед с 13.00 до 14.00.
 
11 мая 
 
Отделение № 7 с 9.00 до 18.00 (Тульская обл., г. Донской); 
Отделение № 12 с 9.00 до 18.00 (Тульская обл., г. Щекино); 
 
 
Обед с 13.00 до 14.00.
 
С 12 мая отделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области будут работать в штатном режиме.