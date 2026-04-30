Фото Алексея Пирязева.

Поликлиники

1 мая — с 9.00 до 15.00,

2 мая — с 8.00 до 18.00,

3 мая — с 9.00 до 15.00,

9 мая — с 9.00 до 15.00,

10 мая — с 9.00 до 15.00,

11 мая — с 8.00 до 18.00,

4 — 8 мая — с 8.00 до 20.00 в обычном режиме.

В это время во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работает кабинет неотложной помощи, обслуживаются вызовы на дом, работают кабинеты флюорографии и рентгенографии.

Областные медучреждения

1, 3, 9 и 10 мая специалисты профильных областных медучреждений ведут прием по графику с 9.00 до 15.00.

2 и 11 мая — с 8.00 по 18.00.

4 — 8 мая в штатном режиме.

Это детская областная больница, клинико-диагностический центр областной больницы, областной кардиодиспансер, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, Центр медицинской профилактики и реабилитации, Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Клинический центр детской психоневрологии.

Стоматологическая помощь

Отделения и филиалы стоматологической поликлиники можно посмотреть на сайте учреждения.

1 -3 мая и 9 — 11 мая с 15.00 до 9.00 следующего дня работает неотложная помощь в Горбольнице № 7 г. Тулы по адресу Тимирязева, 97-а. В остальные дни стоматологическая поликлиника работает в обычном режиме.

Травмпункты

Взрослый травмпункт в Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина на ул. Первомайская, д. 13, Горбольнице № 11 г. Тулы на ул. Чаплыгина, 13 и детский травмпункт в Тульской детской областной клинической больнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Лекарственное обеспечение

В праздничные дни с 1 мая по 3 мая и с 9 мая по 11 мая в аптеках будут отпускаться льготные лекарственные препараты.

Скорая помощь

Скорая помощь работает в штатном режиме, вызовы принимаются по номерам 103 и 112.

Социальное такси

В праздничные дни продолжит работу социальное такси для людей с инвалидностью. Для поездок в пределах Тульской области заявку необходимо подать за 2-10 рабочих дней до предполагаемой даты. Для поездок за пределы региона — за 5-10 рабочих дней и в радиусе 200 километров от границ региона: в федеральные медицинские и санаторно-курортные учреждения, на авто- и железнодорожные вокзалы, аэропорты.

Заявки на поездки принимаются по телефону: 8-4872-38-46-03 или 8-800-200-52-26 в будние дни с 8.00 до 16.00. Услуги социального такси для жителей с инвалидностью бесплатны.

Контактные центры минздрава

Горячая линия минздрава Тульской области 8-800-4444-003 будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефоны центра записи на прием к врачу — 8−800−450−33−03 и +7(4672)33-83-77 работают ежедневно по графику лечебных учреждений. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.