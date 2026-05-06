Сегодня, 6 мая, работы шли у Комсомольского парка: здесь высадили бархатцы, петунии, цинерарии и другие однолетние растения.

Всего в этом сезоне город украсит около 500 тысяч цветов — как однолетних, так и многолетних, а клумбы дополнительно оформят декоративной щепой.

Как пояснила заместитель начальника управления по благоустройству Татьяна Матвеева, после окончания цветения тюльпанов озеленение продолжится ещё на 76 объектах — там высадят новую рассаду.

Параллельно в Туле обновляют и улицу Советскую: на участке от Красноармейского проспекта до улицы Сойфера планируют высадить деревья, кустарники и создать композиции из хвойных и лиственных пород.

Полностью завершить весеннюю высадку цветов в городе рассчитывают до 20 июня, а луковичные традиционно посадят осенью.