Фото читателя Myslo.

В Туле жители дома № 4 на улице Конструктора Грязева ранее жаловались на разрушенную ливневую канализацию после ремонта. Люди отмечали, что проезд по участку стал крайне опасным.

«Нереально проехать на машине, можно остаться без колес!» — писали местные жители.

Однако накануне, 5 мая, туляки заметили, что рабочие просто закатали ливневку в асфальт. Радость соседей сменилась недоумением.

«Сначала обрадовалась, соседи тоже. Потом мужики говорят, что ничего толкового не сделали, — они просто залепили ливневку асфальтом. Вопрос: это нормально вообще или как? Может, мы чего-то не понимаем. То есть ливневка была сделана, через нее тонны воды шли в колодец. А теперь? Вода пойдет поверху? Они затопят все напрочь!» — поделилась жительница дома.

Местные жители обеспокоены тем, что вода начнет скапливаться на поверхности, создавая угрозу затопления двора.