Прием заявок для цифрового шествия «Бессмертного полка» подходит к концу. Присоединиться к шествию ветеранов Великой Отечественной войны можно до 6 мая включительно.
Как принять участие:
- До 6 мая включительно подайте заявку на сайте, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС.
- В личном кабинете разместите фотографию и рассказ о своем ветеране, труженике тыла или о тех, кто сражался за Родину.
- Можно использовать функцию улучшения фото и сделать снимок цветным.
- Поделитесь историей о своем герое в социальных сетях.
Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12.00. Посмотреть его можно будет на сайте 2026.polkrf.ru и на экранах всей страны.
Кроме того, Myslo запустил специальный проект — «Лица Победы».
Приглашаем туляков поучаствовать в спецпроекте. Добавляйте ваши истории самостоятельно — по ссылке.
После одобрения модераторов история появится на сайте.