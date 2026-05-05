Фото Тульского перинатального центра.

В Тульском областном перинатальном центре рассказали, что роль акушерки гораздо шире, чем просто помощь при родах. Они сопровождают женщину на протяжении всей беременности: наблюдают за состоянием мамы и плода, берут анализы, проводят процедуры и, что очень важно, оказывают психологическую поддержку. Именно акушерки учат правильно дышать на схватках и первыми прикладывают новорождённого к груди матери.

В Тульской области трудится около 270 акушерок, из них 97 работают в областном перинатальном центре. Каждая из них — незаменимая часть команды, которая ежедневно дарит жизнь.

Одна из них — Елена Щемелинина, акушерка с 29-летним стажем. Каждую неделю она помогает появиться на свет 10–12 малышам.

«Когда я выбирала профессию, меня тянуло к истоку жизни — как к роднику. И если бы пришлось выбирать заново, я бы снова стала акушеркой», — делится Елена.

Она подчеркивает, что на родах акушерка — это не просто помощник, а полноценный член команды. Врач ведет процесс, а акушерка — это и руки, и сердце, и глаза, а порой и голова.