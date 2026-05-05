Законопроект был разработан Минприроды и РЭО в прошлом году. Авторы документа объясняли необходимость изменений регулярными жалобами жителей на разбросанные отходы на контейнерной площадке.

Причин может быть много: от невместительных баков до отсутствия контроля со стороны ответственных за состояние площадки лиц.

На данный момент регоператоры отвечают только за погруженные в мусоровоз отходы. Даже если при погрузке они просыпались или свалка образовалась из-за нарушения графика вывода, приводить в порядок площадки сотрудники регоператоров не обязаны.

«Законопроект долго дорабатывался, сейчас он готов к принятию. Мы пока не можем получить согласования от государственно-правового управления. Над этим работаем. Надеюсь, что в мае-июне он будет принят», — цитирует «РГ» заместителя гендиректора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Российского экологического оператора (РЭО) Александра Макрушина.

По его словам, регионы будут сами решать, будут ли они передавать полномочия по содержанию контейнерных площадок регоператорам или нет.