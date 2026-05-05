В Тульской области порядка 500 участников различных общественных объединений каждый год отправляются на поиски бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работы начинаются весной и длятся до поздней осени.

Константин Ферапонтов, командир штаба Тульской региональной поисковой общественной организации «Они сражались за Родину»:

— Мы сейчас готовимся к работе. В ближайших планах — обследовать территории Белевского и Арсеньевского районов. Кроме этого, мы традиционно будем участвовать в «Вахтах памяти» совместно с коллегами — поисковым отрядом «Штурм», в том числе с привлечением детских поисковых отрядов «Суворовец», из поселка Новогуровского и других. Это позволяет внедрять в наши ряды подрастающее поколение и наглядно изучать историю страны. Приятно, что ребята с удовольствием присоединяются к нашим выездам.

Последние годы мы работаем над восстановлением исторической справедливости. Как вы знаете, поселок Новая Черепеть был удостоен высокого звания — «Населенный пункт воинской доблести». Для нас это очень знаково, потому что именно здесь когда-то начиналась наша работа.

Мы работаем уже не первый десяток лет, но работы еще очень много: много неучтенных воинских захоронений бойцов, рабочих и крестьянских отрядов Красной армии, Народного комиссариата внутренних дел. Но самое главное — это восстановление исторической справедливости, исторической памяти по отношению к нашим защитникам. Это колоссальный пласт, который предстоит выполнить поисковикам. Например, в Суворовском районе будет подниматься история 31-й кавалерийской дивизии. На сегодняшний день уже обнаружен забытый памятник, он будет полностью реконструирован. К 22 июня будет открытие, и мы уже полностью подготовим историю подвига 31-й кавалерийской дивизии.

Михаил Булдаков, заместитель председателя Совета Тульской региональной патриотической общественной организации «Поисковый отряд „Штурм“»:

— В настоящий момент мы занимаемся обследованием границ Тульской, Орловской и Калужской областей. В июне 1942 года там шли очень жестокие бои. По донесениям о безвозвратных потерях и также согласно журналу боевых действий видно, что погибших и пропавших без вести там было очень много, речь идет даже не о сотне, а о тысяче человек. К настоящему моменту обнаружены останки десятков бойцов, а сотни еще где-то до сих пор лежат в траншеях и воронках. Мы очень плотно работаем с военной аэросъемкой и архивными снимками Люфтваффе. Добывать последние не так просто, но пока удается.

В прошлом году в деревне Игнатьево обнаружили останки 47 красноармейцев 356-й стрелковой дивизии. Большая удача, что были найдены архивные документы и удалось установить имена всех. До этого были работы в деревне Маршакове, тоже на захоронении 356-й стрелковой дивизии. Там были обнаружены останки более 50 человек, личности большинства тоже установили. Кроме того, удалось передать останки бойца в Самарскую область, его личность была установлена благодаря экспертизе ДНК.

5 мая в парке «Патриот-Тула» губернатор Дмитрий Миляев в преддверии Дня Победы встретился с руководителями общественных поисковых организаций Тульской области. Во встрече приняли участие командиры пяти региональных поисковых отрядов. Они рассказали о своей работе и поделились планами дальнейшей деятельности.

Дмитрий Миляев отметил значимость труда поисковиков, в первую очередь, в рамках увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны.

«Благодаря вашим усилиям мы все глубже постигаем события тех суровых и далеких лет, когда решалась судьба родной земли. Прежде безымянные павшие герои наконец-то обретают свои имена», — подчеркнул глава региона.

Губернатор также обратил внимание на работу по благоустройству мемориалов и розыску утраченных архивных документов.

Особую благодарность глава региона выразил за вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

«Важно, чтобы молодежь понимала, для чего это делается, осознавала ценность каждой находки, каждой возвращенной из небытия фамилии», — заявил Миляев, добавив, что радует рост числа юношей и девушек, вступающих в поисковые отряды.

Отдельно Дмитрий Миляев отметил работу тульских поисковиков. В годы Великой Отечественной войны, когда враг рвался к Москве, на территории Тульской области шли жестокие сражения. В этом году регион отметит знаковые даты: 50-летие со дня присвоения Туле звания города-героя, 60-летие со дня вручения Туле ордена Ленина, 85-летие Тульской оборонительной операции. И сегодня туляки продолжают обнаруживать всё новые свидетельства мужества, стойкости и доблести предков, сражавшихся за каждый клочок родной земли.

«От души благодарю вас за ваш важный и самоотверженный труд. Бессмертный подвиг поколения победителей, отстоявшего нашу свободу и жизнь, защитившего родную землю, благодаря вам не померкнет в веках. Ваша твёрдая гражданская позиция, стремление быть причастными к судьбе своей страны — это основа преемственности в деле сохранения традиций и исторического наследия», — подчеркнул губернатор.

Министр образования Тульской области Оксана Осташко доложила, что поисковое движение активно развивается. Участники детских и молодежных объединений взаимодействуют с государственным архивом, участвуют в наполнении экспозиций школьных музеев. Ребята находят артефакты, создают в школах музеи, а в декабре прошла большая выставка с участием родителей.

Глава региона предложил активнее рассказывать о поисковом движении непосредственно в школах.

«Помимо больших мероприятий, есть открытые уроки, „Разговоры о важном“. Когда в них участвуют одноклассники, которые сами ездят в экспедиции, — это имеет очень большое значение», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор поручил министру образования проработать этот вопрос и привлекать школьников-поисковиков к проведению уроков и классных часов, чтобы их опыт вдохновлял сверстников.

Провести в Туле церемонию закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти» — с такой инициативой к главе региона обратился представитель поискового движения.

Было отмечено, что обычно такие масштабные церемонии проходят в городах-героях и Тула с ее богатой военной историей вполне заслуживает присоединиться к мероприятию.

Дмитрий Миляев поддержал эту идею, отметив, что предложение выглядит вполне обоснованным. Губернатор также поблагодарил поисковиков за их работу и заверил, что все поднятые вопросы будут взяты на контроль.

Отметим, «Вахта памяти» каждый год объединяет тысячи поисковиков из России и зарубежья. Останки защитников Родины, найденные на местах былых сражений, предают земле на воинских мемориалах. О судьбе погибших воинов становится известно их потомкам.

Среди обсужденных вопросов было также и проведение в детских оздоровительных лагерях тематических смен.

Инициатором выступил председатель координационного совета поискового молодёжного центра «Искатель» Сергей Никонов.

Губернатор отметил, что сейчас к палаточным лагерям предъявляется много требований относительно безопасности детей и качества их питания, также по линии Роспотребнадзора, МЧС. И организация палаточного лагеря — дело непростое, но взять вопрос в проработку было бы хорошо, тем более что опыт у региона есть. И если уж говорить о палатках, то о современных, благоустроенных, с туалетами и душем. Тем более опыт других регионов показывает, что все возможно.

«У нас уже есть стационарные действующие оздоровительные лагеря с „палаточными уголками“, вполне пригодные для этого. Конечно, полноценного размещения в палатках там пока нет, но для профильных смен такой формат можно было бы рассмотреть», — сказал губернатор.

На встрече поисковики предложили систематизировать проводимую в регионе работу. Дмитрий Миляев принял решение о создании Координационного совета по оказанию содействия поисковому движению в Тульской области. В состав совета войдут региональные министерства, представители поисковых организаций. Работа совета поможет создать единую систему взаимодействия с молодежью, организовать поддержку культурно-выставочной и просветительской деятельности поисковиков. Также в рамках совета органы власти смогут оперативно откликаться на просьбы представителей поисковых отрядов, будут содействовать в вопросах межрегионального взаимодействия.

Дмитрий Миляев получил министру по региональной безопасности Тульской области Анатолию Максикову завершить работу по созданию совета, а также провести в преддверии 22 июня его первое заседание. Глава региона планирует принять в нем личное участие.

Сенатор Российской Федерации Николай Воробьев поблагодарил всех, кто стоял у истоков поискового движения в регионе, кто продолжает эту работу.

«Очень важно передавать новым поколениям историческую правду, воспитывать в молодежи чувство патриотизма», — сказал Николай Воробьев.

По словам сенатора, партия «Единая Россия» разрабатывает проект передвижной выставки, посвященной результатам работы поисковиков и юбилейным датам 2026 года, которую планируется представить во всех муниципалитетах. Также партия подключится к организации проекта, в рамках которого сборные группы детей со всей области посетят боевые маршруты Тульского рабочего полка.

По итогам встречи Дмитрий Миляев дал ряд поручений:

в региональном проекте «Герой71» появится еще один модуль — 17-й — «Реализуй себя в поисковой работе» . Его программа будет наполнена с учетом пожеланий тульских поисковиков;

. Его программа будет наполнена с учетом пожеланий тульских поисковиков; в Тульской области будет учрежден региональный праздник — День поисковика . Планируется, что его будут отмечать в конце ноября, приурочив к дате создания Тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель»;

. Планируется, что его будут отмечать в конце ноября, приурочив к дате создания Тульского областного молодёжного поискового центра «Искатель»; в регионе будет учрежден знак отличия для поощрения членов молодежных поисковых общественных объединений . Дизайн этого знака будет проработан совместно с поисковиками на заседаниях Координационного совета;

. Дизайн этого знака будет проработан совместно с поисковиками на заседаниях Координационного совета; будет проработано проведение в Тульской области церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта памяти — 2026» ;

; будет проработано участие в Параде Победы в следующем году пешего парадного расчёта, состоящего из поисковиков региона;

в следующем году пешего парадного расчёта, состоящего из поисковиков региона; для упорядочения работы по изданию различных книг по краеведению и по результатам работы поисковиков, повышения качества изданий при министерстве культуры Тульской области будет создан совет по вопросам редакционно-издательской деятельности. В его состав должны войти краеведы, историки, эксперты и архивисты. Эту инициативу глава региона поддержал во время личного приема граждан, который прошел в конце апреля.

Во время встречи поисковики передали губернатору памятные предметы из личной коллекции.