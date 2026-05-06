Управление Роспотребнадзора по Тульской области опубликовало отчет об эпидситуации по инфекциям, передающимся через укусы клещей.

С 30 апреля по 5 мая в медицинские учреждения обратились 57 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 11 детей.

Специалисты проанализировали 47 доставленных клещей. Боррелиоз выявлен у клещей, собранных в Киреевском, Ленинском и Щекинском районах.

Напомним, тульский Роспотребнадзор запустил горячую линию по клещевым инфекциям. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00.