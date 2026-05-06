Жители региона могут проголосовать за наш символ до 1 августа.

Всероссийское голосование «Российское дерево года — 2026» началось. Наш регион представляет знаменитый «Дуб Малиновой засеки» — древний великан, ставший символом природоохранного наследия Тульской области.

Этот дуб относится к редкой породе, сыгравшей важную роль в создании мощных засечных лесов. Такие леса столетиями защищали российские земли от врагов и до сих пор остаются домом для множества редких растений и животных.

«Сегодня на месте засечных лесов расположен природный парк „Малиновая засека“ и национальный парк „Тульские засеки“, охранный статус которых защищает неповторимые природные красоты Тульского края», — отметил в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.

Проголосовать за символ Тульской области можно до 1 августа на сайте rosdrevo.ru.

Инструкция простая:

Найдите карточку № 14 — «Дуб Малиновой засеки». Нажмите кнопку «Голосовать». Введите свой электронный адрес и подтвердите выбор кодом из письма.

Один почтовый ящик равен одному голосу.