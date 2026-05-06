Всероссийское голосование «Российское дерево года — 2026» началось. Наш регион представляет знаменитый «Дуб Малиновой засеки» — древний великан, ставший символом природоохранного наследия Тульской области.
Этот дуб относится к редкой породе, сыгравшей важную роль в создании мощных засечных лесов. Такие леса столетиями защищали российские земли от врагов и до сих пор остаются домом для множества редких растений и животных.
«Сегодня на месте засечных лесов расположен природный парк „Малиновая засека“ и национальный парк „Тульские засеки“, охранный статус которых защищает неповторимые природные красоты Тульского края», — отметил в своих соцсетях глава региона Дмитрий Миляев.
Проголосовать за символ Тульской области можно до 1 августа на сайте rosdrevo.ru.
Инструкция простая:
- Найдите карточку № 14 — «Дуб Малиновой засеки».
- Нажмите кнопку «Голосовать».
- Введите свой электронный адрес и подтвердите выбор кодом из письма.
Один почтовый ящик равен одному голосу.