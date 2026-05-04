Торжественная церемония запланирована на 12 декабря — в этот день будет отмечаться 85-я годовщина освобождения Сталиногорска.

Новомосковск получил это высокое звание в сентябре 2023 года согласно указу президента. Теперь спустя три года в городе появится мемориальное сооружение. Стела разместится на бульваре Московской улицы, ориентиром станет дом № 34, сообщает «Тульская пресса».

Разработкой дизайн-макета занимается творческая группа под руководством скульптора Дениса Стритовича. Новомосковску он уже знаком — именно под его началом в 2024 году в городе был установлен новый памятник Александру Пушкину.

Сама стела будет состоять из четырёх пилонов, на которых планируется разместить информацию, отражающую историю Новомосковска в период Великой Отечественной войны. Отбор исторических материалов, по словам врио главы администрации города Олега Соловьева, проводился совместно со специалистами историко-художественного музея, представителями библиотек, ветеранских объединений и местных предприятий. Кроме того, дизайн-макет и место монтажа стелы предварительно обсуждались с общественностью.