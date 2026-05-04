Подготовка к купальному сезону стала одной из главных тем оперативного совещания под руководством губернатора Дмитрия Миляева.

Министр жилищного хозяйства и благоустройства Тульской области Олег Дючков сообщил, что уже разработаны дорожные карты, уточнены сроки и перечень мероприятий по открытию пляжей. В планах — приём и обучение спасателей, обследование дна водоёмов, взаимодействие с Роспотребнадзором для получения санитарно-эпидемиологических заключений и другие необходимые работы.

В этом году впервые стало обязательным оборудование специальных зон для купания детей. Требования к ним подготовлены совместно с региональным управлением МЧС и направлены во все муниципалитеты.

Всего в регионе планируется открыть 70 официальных пляжных зон.

Среди них — зона отдыха «Трестовский пруд» в Узловском районе, благоустроенная в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Также появятся два новых пляжа: «Песчанник» в Венёвском районе и городской пляж в Богородицке. В полную силу эти объекты заработают с 2027 года.

Запланирована масштабная реконструкция пляжа в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова в Туле. Проект подразумевает создание нескольких функциональных зон с сохранением фирменного стиля парка. Дмитрий Миляев поручил синхронизировать ремонт таким образом, чтобы пляж продолжал работать.

Подготовка к сезону идёт во взаимодействии с главами администраций. Совместно с Роспотребнадзором и ГИМС ведётся мониторинг исполнения мероприятий дорожных карт.

Губернатор дал поручение главам муниципальных образований обеспечить своевременное завершение всех подготовительных работ.

«К 1 июня пляжи должны быть готовы к откры тию. Пляжные зоны должны быть укомплектованы спасателями, территории должны быть приведены в порядок и иметь разрешительную документацию. На протяжении всего летнего периода необходимо обеспечить безопасность людей на воде, а также поддержание надлежащего санитарного состояния пляжей».

Кроме того, Дмитрий Миляев поручил министру труда Тульской области Алексею Федосееву совместно с главами администраций проработать вопрос подбора спасателей.

Олегу Дючкову вместе с главами муниципалитетов поручено актуализировать перечень необорудованных пляжных зон и рассмотреть возможность их дальнейшего обустройства. Также особое внимание необходимо уделить установке на несанкционированных пляжах знаков, запрещающих купание.