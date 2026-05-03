Согласно документу, по состоянию на 1 апреля численность государственных гражданских служащих Тульской области составила 1166 человек. Затраты на их денежное содержание за первый квартал — 364 857,6 тыс. рублей.

К госслужащим относятся сотрудники аппаратов Тульской облдумы (47 человек), избирательной комиссии Тульской области (60 человек), счётной палаты региона (48 человек), аппарата уполномоченных (5 человек) и аппарата мировых судей (163 человека).

Аппарат правительства Тульской области за первый квартал насчитывал 843 сотрудника, на их зарплаты из бюджета было потрачено 288 785,6 тыс. рублей. В госучреждениях Тульской области по состоянию на 1 апреля трудились 53 364 человека. Затраты на их денежное содержание составили 4 752 415 тыс. рублей.