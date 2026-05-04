В апреле отмечалась необычно холодная и влажная погода. Среднемесячная температура составила +5,4 °C, что на 1 °C ниже климатической нормы, рассказали Myslo синоптики.

Для сравнения: в предыдущие пять лет (2021–2025) апрель был значительно теплее — от +6,1 °C до +11,3 °C. Похожий холодный апрель был только в 2020 году, когда средняя температура составила +5,2 °C.

За месяц выпало 80 мм осадков — это 195% от месячной нормы. Апрель выдался очень дождливым.

Для сравнения: в 2023–2025 годах апрель был довольно сухим, осадков выпадало всего 43–59 мм. Самым «мокрым» за последние годы был апрель 2022 года — тогда выпало 101 мм.

Солнечного сияния было мало: всего 112 часов при норме 204 часа. Месяц оказался пасмурным.



В апреле 2026 года в Туле не были побиты ни многолетние максимумы, ни минимумы температуры воздуха.