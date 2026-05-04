Фото правительства Тульской области.

На еженедельном совещании губернатор Тульской области Дмитрий Миляев раскритиковал министра транспорта и дорожного хозяйства Светлану Воскресенскую за то, как была представлена информация о ремонте дорог.

Глава региона подчеркнул: «Хочу, чтобы людям было понятно!» — отчеты должны быть простыми и доступными, а не только для специалистов.

На 30 апреля работы по ямочному ремонту выполнены на 76% в 9 муниципалитетах: Веневский, Дубенский, Каменский, Кимовский, Одоевский, Чернский, Ясногорский, п. Новогуровский и Славный. Отмечаются высокие темпы выполнения работ в Дубенском, Ясногорском и Чернском районах.

Отстают: Щёкинский и Тепло-Огаревский районы.

В 2026 году планируется отремонтировать рекордные 700 км дорог. Сейчас работы идут в 11 районах и Туле на 19 объектах. График не срывается, все работы должны быть завершены до 15 ноября.

Миляев поручил проверить, как на сайтах администраций размещены планы ремонта дорог и насколько оперативно они обновляются.

«А вы вот сами-то на сайты администрации заходили, смотрели, как там отражён? Открываешь план ремонта дорог, там табличка. А в этой табличке перечень улиц. И есть столбик? Наличие сметной документации? Нет», — спросил губернатор.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Светлана Воскресенская признала необходимость актуализации данных:

«Да, наверное, актуализировать, потому что у нас сейчас уже закупки все в процессе, а без сметы они бы не пошли. Сметы все есть».

Губернатор поставил задачу:

«Светлана Юрьевна, ещё раз проверьте, пожалуйста, как отражены планы работ… Всё, что происходит в муниципалитетах, должно находить своё отражение на сайтах. Мы с вами договаривались: все утверждённые планы мероприятий на 2026 год должны быть размещены».

Губернатор потребовал сделать информацию о дорожных работах максимально понятной для жителей и усилить контроль за исполнением.