В Туле по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы

Перевозчик более чем на два месяца в 2025 году не платил зарплату сотруднику. Долг составил более 57 тыс. рублей.

«У предприятия имелась финансовая возможность погасить задолженность, однако имевшиеся денежные средства руководство расходовало на другие цели», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Материалы прокурорской проверки направлены были в следственный орган для уголовно-правовой оценки. Итог: возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы.

Годом ранее в компании уже выявлялись случаи задержки зарплаты. С января по май 2025 года девять сотрудников «Плавского АТП» не получали зарплату. Общий долг тогда составил более 900 тыс. рублей. По материалам проверки следователи возбудили уголовное дело. К декабрю долг уменьшился на 500 тыс. рублей.

В этом году к числу потерпевших девяти человек добавился еще один.