Губернатор возмутился, почему в некоторых районах ямочный ремонт еще не выполнен.

Было отмечено, что на конец апреля ямочный ремонт выполнен на 76% в девяти муниципалитетах: Веневский, Дубенский, Каменский, Кимовский, Одоевский, Чернский, Ясногорский, п. Новогуровский и Славный. В числе отстающих названы Щёкинский и Тепло-Огаревский районы.

Губернатор Дмитрий Миляев призвал к ответу руководство Тепло-Огаревского района. Глава администрации Роман Попов пояснил, что контракт заключён, подрядчик выполнил все подготовительные работы, сделал грейдирование участков, которые запланированы для ремонта:

«Завтра он приступает к этому, работы будут выполнены в сроки, которые вы указали в поручении. Рисков нет. Дмитрий Вячеславович, виноват, я исправлюсь. Ну, действительно, объём небольшой — 166 квадратных метров.

«Если небольшой объём, его тем более уже нужно было закончить. Нет? У вас другая какая-то логика? Соберитесь с мыслями и мысли эти в действие превратите», — ответил на это глава региона.