Ранее Myslo писал, что вечером 29 апреля в Новомосковске водитель автобуса применил физическую силу против несовершеннолетних пассажиров, которые не хотели оплачивать проезд при входе.

По данному факту Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело.

«По предварительным данным, в Новомосковске на остановке „Автовокзал“ между водителем и несовершеннолетними пассажирами произошел конфликт, в ходе которого одному из подростков были причинены телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.