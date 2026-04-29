В первом квартале 2026 года сотрудники управления Роспотребнадзора посетили 85 объектов пищевой отрасли в Тульской области. Проверки охватили предприятия общепита, торговые сети и производственные цеха.

Специалисты обратили внимание на несоблюдение санитарных норм. Наиболее частые случаи: грязные помещения; неправильно организованное хранение продуктов; отсутствие своевременной дезинфекции оборудования; продажа готовых блюд без упаковки.

Самым крупным нарушением оказалось состояние некоторых магазинов сети «Пятерочка». Компания получила официальное уведомление об устранении недостатков.

Кроме того, временно закрылся для устранения нарушений кулинарный цех ООО «Смак» и производство чая индивидуального предпринимателя Павловой Я. А. в Туле.