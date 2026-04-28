В Тульской области уже почти 10 лет ведется системная аэрофотосъемка. Сначала, в 2016–2017 годах, в рамках пилотного проекта «ГЕОСКАН» была отснята вся территория области — 25 000 кв. км.

С 2018 года эту работу выполняет собственный парк беспилотных летательных аппаратов, а снимки ежегодно обновляются, рассказал министр цифрового развития и связи Тульской области Виталий Прокудин.

Еще одно важное направление — создание 3D-моделей главных туристических центров: Ясной Поляны, Поленово и Куликова Поля. Это дает возможность совершать виртуальные экскурсии из любой точки мира.

Для жителей и туристов это удобный и современный формат знакомства с историей, а для региона — мощный инструмент для привлечения путешественников и развития экономики.

«3D-оцифровка — это новый стандарт сохранения и популяризации культурного наследия. Она позволяет точно фиксировать состояние объектов, повышать качество реставрации и делать их доступными для всех. Современные технологии переводят памятники из статуса „объекта охраны“ в активный ресурс развития региона», — подчеркнул Прокудин.