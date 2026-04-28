Участник специальной военной операции из Тулы, получивший тяжелое ранение и имеющий ограничения по здоровью, попросил помочь с трудоустройством. По поручению губернатора для заявителя подобрали варианты работы на предприятиях региона.

Сейчас документы направлены на медико-социальную экспертизу для корректировки индивидуальной программы реабилитации, чтобы расширить возможности для трудоустройства. Министр труда Тульской области будет лично контролировать этот вопрос.

Жительница деревни Богданово Белёвского района, супруга участника СВО, обратилась с просьбой провести интернет. Министр цифрового развития сообщил, что подключение возможно через фельдшерско-акушерский пункт, работы выполнит один из операторов связи. Для участников СВО стоимость составит 7 тысяч рублей, завершить подключение планируется до 31 августа.

Почетный гражданин Киреевского района Александр Лепехин передал губернатору книги о боевом пути Тульского рабочего полка и предложил увековечить имена защитников Отечества в названиях улиц.

Министр культуры отметила большой вклад Лепехина в краеведение и предложила создать при министерстве Совет по редакционно-издательской деятельности с участием экспертов и историков. Губернатор поддержал инициативу и поручил рассмотреть предложения по присвоению имен героев новым улицам и дополнить мемориальный комплекс в сквере ТулГУ информацией о защитниках разных эпох.