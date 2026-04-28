В преддверии Дня Победы вновь открывается прием заявок для цифрового шествия «Бессмертного полка». Как и в предыдущие годы, онлайн-формат позволит каждому присоединиться к акции.
Виртуальное шествие объединит поколения и сохранит память о героях Великой Отечественной войны. В этот день по городам и странам вновь пройдут цифровым строем победители, чьи имена и фотографии будут представлены на онлайн-платформе.
Как принять участие:
- До 6 мая включительно подайте заявку на сайте, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС.
- В личном кабинете разместите фотографию и рассказ о своем ветеране, труженике тыла или о тех, кто сражался за Родину.
- Можно использовать функцию улучшения фото и сделать снимок цветным.
- Поделитесь историей о своем герое в социальных сетях.
Онлайн-шествие начнется 9 мая в 12.00. Посмотреть его можно будет на сайте 2026.polkrf.ru и на экранах всей страны.