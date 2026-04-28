Цифровое шествие начнется 9 мая в 12.00 по местному времени.

В преддверии Дня Победы вновь открывается прием заявок для цифрового шествия «Бессмертного полка». Как и в предыдущие годы, онлайн-формат позволит каждому присоединиться к акции.

Виртуальное шествие объединит поколения и сохранит память о героях Великой Отечественной войны. В этот день по городам и странам вновь пройдут цифровым строем победители, чьи имена и фотографии будут представлены на онлайн-платформе.

Как принять участие:

До 6 мая включительно подайте заявку на сайте, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС.

В личном кабинете разместите фотографию и рассказ о своем ветеране, труженике тыла или о тех, кто сражался за Родину.

Можно использовать функцию улучшения фото и сделать снимок цветным.

Поделитесь историей о своем герое в социальных сетях.