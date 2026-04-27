По словам министра транспорта Светланы Воскресенской, все стелы были обследованы и большинство находятся в хорошем состоянии.

На 8 стелах были незначительные визуальные дефекты: на границе с Калужской областью, три в Щекинском районе, две в Плавском и по одной в Суворовском и Кимовском районах. Все дефекты устранены, прилегающая территория благоустроена.

— 12 стел являются бесхозными (Воловский, Арсеньевский, Киреевский, Кимовский, Алексинский, Белевский, Суворовский районы и Тула).

Муниципалитетам выданы рекомендации принять на баланс данные стелы и обеспечить их обслуживание, — пояснила Светлана Воскресенская.

— А в прошлом году давали такие рекомендации? Они что, первый день без хозяина? — уточнил Дмитрий Миляев. И тут же дал поручение: — Сопроводите муниципалитеты в части юридического взятия на баланс этих стел. Тем более мы знаем, во что выходит ликвидация таких стел. Помните ту случайную историю в Суворовском районе?

По словам губернатора, у любого объекта должен быть правообладатель.

— А вообще, про все бесхозные стелы у себя в муниципалитете каждый глава должен знать, — резко сказал Дмитрий Миляев. И, обращаясь ко всем главам, добавил: — Отсутствие юридически оформленного правообладания не освобождает вас от ответственности за организацию содержания этих самых стел. К 1 Мая они должны выглядеть пристойно! Находите юридические механизмы и источники финансирования и приводите стелы в порядок.

А затем Дмитрий Миляев обратился к Светлане Воскресенской:

— А когда мы забабахаем стелы «Территория семейного счастья» на федеральных трассах? Так, чтобы все в стране знали!

Напомним, что об этом губернатора спросили молодые туляки во время субботника 25 апреля.

Тогда Дмитрий Миляев им ответил так:

— Ну что тут думать... Так и надо написать: «Добро пожаловать на территорию семейного счастья»!

По словам Светланы Воскресенской, полтора месяца идет обсуждение этого предложения.

— А я-то думаю, что дороги не ремонтируют?! Они, оказывается, полтора месяца обсуждают, как стелы ставить! — возмутился губернатор.

По словам Воскресенской, 24 апреля была встреча с представителями молодежных сообществ. До 15 мая будет презентация, как это будет выглядеть.

— Это будет не просто арт-объект. Он будет нести смысловую нагрузку. Вариантов несколько, — пояснила министр. — Например, сервис для путешествующих семей. Востребованный, но необычный. Задача — прокреативить на всю страну.

Дмитрий Миляев тут же предложил — фотозону с большим парковочным пространством.

Светлана Воскресенская высказала свою креативную идею — свет+музыка. А можно еще какие-то сервисы предлагать. Например, место, где путешествующая семья может поменять ребенку памперс.

— Хорошо, давайте подумаем про стелу, — завершил спонтанный мозговой штурм губернатор.