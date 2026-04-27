Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на оперативном совещании подвел итоги презентации медиапроектов, направленных на развитие региона. Особое внимание глава области уделил обсуждению нового имиджа Тульской области как «территории семейного счастья» и мер поддержки для семей с детьми.
Глава региона отметил, что для Тульской области, известной своей промышленностью и оборонной мощью («Мастерская России», «Щит России»), новый тезис звучит пока непривычно. Однако, по его словам, это полностью соответствует курсу страны.
«Мы привыкли к тезисам: Тула — Мастерская России, Тула — Щит, арсенал России… Но если мы с вами внимательно слушаем Президента страны… его тезис о том, что основу государственного управления сегодня составляет защита и поддержка семей и детство, а также укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей», — отметил Дмитрий Миляев.
Губернатор напомнил о конкретных мерах поддержки, которые уже действуют в регионе совместно с бизнесом:
- 44 предприятия выплачивают своим сотрудникам «корпоративный материнский капитал» (от 500 000 до 1 000 000 рублей).
- Застройщики предоставляют скидки на квартиры в новостройках при рождении детей (от 300 000 до 1 500 000 рублей).
- Региональный бюджет выплачивает 1 млн рублей при рождении второго или третьего ребенка молодым мамам.
- Действует мера по погашению ипотеки на сумму до 1 млн рублей.
Несмотря на масштабную финансовую помощь, Дмитрий Миляев подчеркнул, что одними деньгами проблему не решить. Ключевую роль играет идеология и формирование позитивного образа семьи.
«Я со своей стороны абсолютно убежден в том, что демографию нельзя купить. <…> Когда мы говорим об укреплении традиционных семейных ценностей, это значит, мы с вами должны об этом говорить и это показывать. <…> Мы должны в сознании людей формировать позитивный образ семей с детьми, многодетных семей. Если мы с вами этого делать не будем, я думаю, что мы, конечно, никакими доплатами всех вопросов не решим», — заявил глава региона.