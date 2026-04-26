Фото Катерины Беловой.

Концерт народной артистки Надежды Кадышевой в 2026 году — это уже не просто ностальгия по 90-м, а настоящий культурный феномен. Это шоу, где бабушки в платках танцуют рядом с зумерами из TikTok, а песни 30-летней давности звучат как свежие хиты. Неудивительно, что билеты, поступившие в продажу в марте, раскупили за считанные часы. Тула ждала этого события.

Наряды, достойные царицы: блеск камней и золото кокошников

Сцена была похожа на сказочный терем, а сама Надежда Кадышева — на его хозяйку. От ее нарядов невозможно было оторвать глаз. Певица блистала в расшитых бисером и драгоценными камнями платьях. Каждый выход — это отдельный перформанс: тяжелые сарафаны, шитые золотом кокошники и струящиеся ткани. Свет софитов играл на камнях так, что казалось, будто перед тобой не артистка, а героиня русских сказок, сошедшая с полотен Васнецова.

Народный дресс-код в зале

Девушки и женщины через одну пришли в кокошниках, народных платьях и разноцветных платках. Мужчины — в косоворотках.

Со сцены звучали те самые песни, которые давно стали символами русского народного творчества и звучат на каждом застолье. Это был мощный блок главных хитов, ради которого и собралась большая часть зала: «Течет ручей», «Я не колдунья», «Виновата ли я», «Широка река» и др.

Когда солистка уходила со сцены на отдых, за дело брался Григорий. Его блок был более динамичным и современным: «Россия», «Ты у меня одна», «Раскачала» и др. Выступления артистов разбавлял танцевальный ансамбль «Золотого кольца».

Атмосфера: большая народная свадьба и хороводы

Когда зазвучала «Я вовсе не колдунья», танцпол превратился в море танцующих людей. Поют все, от мала до велика. Но настоящая магия творилась не у сцены, а в глубине зала. Именно там, вдали от софитов, зрители стихийно объединялись. То тут, то там возникали огромные хороводы.

Они не были статичными: эти круги постоянно перемещались, плавно огибая стоящих людей, словно полноводный ручей, который находит себе путь между камней. Он огибал островки зрителей, то сужаясь, то разливаясь шире, и затягивал в свой плавный ритм все больше и больше людей. В какой-то момент создалось ощущение, что я попала на большую свадьбу.

На более проникновенных песнях весь зал зажигает фонарики на телефонах — это выглядело невероятно трогательно. Особенно здорово было услышать, как весь зал напевал «Широка река».

«Мне кажется, ни одно русское застолье не обходится без песен Надежды Кадышевой. Это же просто душа России! Как можно было не пойти? Мы очень ждали ее приезда в Тулу. Увидели афишу, это был буквально второй день продаж, и сразу же купили билеты. Первые ряды были раскуплены за считанные минуты. Мы взяли чуть подальше, но это не главное. Главное — атмосфера. Мы с детства знаем все эти песни, поем их всей семьей. Это наши традиции», — поделились тулячки.

«Ну, это же легенда. Легенда! Грех было не сходить. У нас такой старый музыкальный вкус. Нам родители передали свою любовь к этой музыке. С детства эти песни звучали 24 на 7! А потом мы следили за трендами. Ждем „Широка река“, конечно! И „Ворожи не ворожи“. Все самые заряженные, под которые можно танцевать. Эти песни — они вечные, их включают везде, даже в клубах бывает», — смеются 20-летние подружки Милена, Лена и Ирина.

«Это же наш репертуар! Наши песни! Она [Кадышева] такая веселушка, все песни хорошие. Нам на концерт дети билеты подарили! Сделали сюрприз. Мы так ждали, так ждали… Это просто праздник для души», — рассказали 67-летняя Галина и 74-летняя Лида.

Я вышла на холодный апрельский воздух, а в голове все еще звучало «И я ничья, и ты ничей». Где еще увидишь такое единение? Вокруг люди обсуждают концерт, поправляют платки и кокошники.

И пусть кто-то ворчит про коммерцию и высокие цены… Спрос-то есть! И вот это — настоящая загадка русской души, которая одинаково хорошо звучит и из колонок в модном клубе, и из старого кассетника на кухне бабушки.

