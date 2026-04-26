Медик напомнила, что иммунитет бывает врождённый и приобретённый. Второй зависит от питания, условий роста и внешних факторов с самого рождения. Его можно укреплять в том числе с помощью вакцинации. Это актуально не только в детском, но и взрослом возрасте.

Снижение иммунитета весной связано с накопленным за зиму утомлением: длительный тёмный период, холодная погода и снижение активности снижают жизненный потенциал организма. Перепады температуры и ранняя смена гардероба делают людей более уязвимыми к простудным заболеваниям. Врач призывает не забывать о прогулках на свежем воздухе и поддерживать активный и здоровый образ жизни даже в холодный сезон.

Ольга Юдакова «Качественный сон — при его отсутствии часто страдает иммунная система, что ведёт к частым простудам. Поэтому полноценный отдых — ключевой фактор укрепления иммунитета. Питание должно быть сбалансированным, насыщенным белками, витаминами и микроэлементами, которые напрямую влияют на иммунную устойчивость. Сохраняя эти показатели на протяжении всего жизненного пути, мы защищаем свой организм. Не менее важно и достаточное потребление чистой воды — это основа хорошего самочувствия. Эти простые, но фундаментальные привычки значительно повышают устойчивость организма к инфекциям», — подчеркнула специалист.

Неделя с 20 по 26 апреля 2026 года объявлена Минздравом России неделей осведомленности о важности иммунопрофилактики в честь Всемирной недели иммунизации 24 апреля.