С 25 апреля жители Тулы могут подать заявление на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь загородного типа через портал «Госуслуги 71».

Для жителей других муниципалитетов Тульской области прием заявлений открылся 20 апреля.

Как оформить путевку:

авторизоваться на портале;

заполнить данные о родителе, ребенке и школе;

выбрать лагерь из перечня;

отправить заявление.

Результат рассмотрения заявления можно узнать уже на следующий день. Если в личном кабинете появился статус «Вам предоставлена путевка», необходимо в течение 7 рабочих дней посетить уполномоченный орган с оригиналами документов.

После подтверждения нужно оплатить часть стоимости путевки. Размер зависит от среднедушевого дохода семьи:

5% — если доход не превышает прожиточный минимум .

. 15% — если доход выше прожиточного минимума, но не превышает его трехкратный размер.

30% — если доход выше трехкратного прожиточного минимума или документы о доходах не предоставлены.

Подать заявление — www.gosuslugi71.ru.

Дополнительная информация по телефонам горячей линии: 8(4872)249999 или 88004500071.