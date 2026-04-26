С 25 апреля жители Тулы могут подать заявление на предоставление путевки в детский оздоровительный лагерь загородного типа через портал «Госуслуги 71».
Для жителей других муниципалитетов Тульской области прием заявлений открылся 20 апреля.
Как оформить путевку:
- авторизоваться на портале;
- заполнить данные о родителе, ребенке и школе;
- выбрать лагерь из перечня;
- отправить заявление.
Результат рассмотрения заявления можно узнать уже на следующий день. Если в личном кабинете появился статус «Вам предоставлена путевка», необходимо в течение 7 рабочих дней посетить уполномоченный орган с оригиналами документов.
После подтверждения нужно оплатить часть стоимости путевки. Размер зависит от среднедушевого дохода семьи:
- 5% — если доход не превышает прожиточный минимум.
- 15% — если доход выше прожиточного минимума, но не превышает его трехкратный размер.
- 30% — если доход выше трехкратного прожиточного минимума или документы о доходах не предоставлены.
Подать заявление — www.gosuslugi71.ru.
Дополнительная информация по телефонам горячей линии: 8(4872)249999 или 88004500071.