Тула уже второй раз принимает «Дивизион Александра Денисова», собирая на своих полях юных футболистов. В этом году в региональную столицу приехали спортсмены 2018 года рождения.

В турнире принимают участие 8 команд из Тулы, Москвы, Калуги, Липецка, Ельца.

На кону — не только медали, но и путевки в Анапу, где в сентябре пройдет финальный этап фестиваля. Туда отправятся победитель и серебряный призер дивизиона.

Проведение подобных турниров способствует вовлечению в спорт, что является одной из приоритетных задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».