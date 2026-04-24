Госавтоинспекция по Тульской области напоминает жителям о необходимости сообщать о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Ваша бдительность и своевременный звонок могут предотвратить аварию и спасти жизни.
Сообщать можно по телефонам:
- дежурной части — 02;
- ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле — 32-95-40 или 32-95-42;
- дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон») — 32-32-53 или 32-32-54;
- горячей линии «Нетрезвый водитель» — 32-38-38.