Госавтоинспекция по Тульской области напоминает жителям о необходимости сообщать о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Ваша бдительность и своевременный звонок могут предотвратить аварию и спасти жизни.

Сообщать можно по телефонам:

дежурной части — 02;

ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле — 32-95-40 или 32-95-42;

дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон») — 32-32-53 или 32-32-54;

горячей линии «Нетрезвый водитель» — 32-38-38.



