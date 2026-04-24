В Новомосковске перед судом предстанет 26-летняя жительница города Узловая. Ее обвиняют в присвоении вверенного ей имущества в крупном размере с использованием служебного положения.

С мая по ноябрь 2025 года женщина работала в одном из пунктов выдачи заказов крупного маркетплейса. Используя свой доступ к рабочей программе, она разработала мошенническую схему. Она оформляла заказы на различные товары с разных аккаунтов. Затем оформляла возврат этих товаров. Вместо того чтобы отправить продукцию обратно на склад, она забирала ее себе.

В итоге было похищено более 200 товаров на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд.