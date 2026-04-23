В Новомосковске жители проверили свою грамотность и написали «Тотальный диктант»

Акция прошла на девяти площадках города.

Фото администрации Новомосковска.

Жители Новомосковска присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Тотальный диктант». В этом году мероприятие, направленное на популяризацию русского языка и повышение уровня грамотности, прошло в особом контексте — в Год единства народов России, что подчеркнуло объединяющую роль языка.

Автором текста для диктанта в 2026 году стал известный писатель, литературовед и академик Алексей Варламов. Он подготовил для участников текст, посвящённый жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. 

Для Новомосковска участие в «Тотальном диктанте» уже давно стало доброй традицией. Город присоединился к акции в 2012 году, и с тех пор интерес к ней только растет. 


 

