«Сердце запустили на второй минуте»: в Новомосковске медики спасли 87-летнюю женщину

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин поделился историей, которая, по его словам, является примером настоящего профессионализма местных врачей. Врачи скорой помощи спасли жизнь 87-летней жительницы Новомосковска.
Все началось с резкой жгучей боли в груди. Когда лекарства не помогли, женщина вызвала скорую. Бригада Центра медицины катастроф прибыла на вызов за 13 минут. В составе команды были врач-реаниматолог Ольга Беляева, медбрат Александр Михеев и водитель Михаил Дрогайцев.
Быстро оценив ситуацию, медики диагностировали острый коронарный синдром (предвестник инфаркта). Состояние пациентки резко ухудшилось: она потеряла сознание, а пульс и давление перестали определяться.
«В этот момент команда незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Чёткие и слаженные действия специалистов дали результат уже на второй минуте — сердечная деятельность пациентки восстановилась», — написал Мухин.
После того как состояние пациентки удалось стабилизировать, ее оперативно доставили в региональный сердечно-сосудистый центр. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.
«Друзья, помните: при появлении тревожных симптомов — особенно боли в груди или затруднённого дыхания — незамедлительно вызывайте скорую помощь. Быстрая реакция может стать решающим фактором», — напомнил министр.