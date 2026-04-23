«Сердце запустили на второй минуте»: в Новомосковске медики спасли 87-летнюю женщину

У нее диагностировали острый коронарный синдром.

Фото со страницы министра здравоохранения Сергея Мухина.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин поделился историей, которая, по его словам, является примером настоящего профессионализма местных врачей. Врачи скорой помощи спасли жизнь 87-летней жительницы Новомосковска.

Все началось с резкой жгучей боли в груди. Когда лекарства не помогли, женщина вызвала скорую. Бригада Центра медицины катастроф прибыла на вызов за 13 минут. В составе команды были врач-реаниматолог Ольга Беляева, медбрат Александр Михеев и водитель Михаил Дрогайцев.

Быстро оценив ситуацию, медики диагностировали острый коронарный синдром (предвестник инфаркта). Состояние пациентки резко ухудшилось: она потеряла сознание, а пульс и давление перестали определяться.

«В этот момент команда незамедлительно приступила к реанимационным мероприятиям. Чёткие и слаженные действия специалистов дали результат уже на второй минуте — сердечная деятельность пациентки восстановилась», — написал Мухин.

После того как состояние пациентки удалось стабилизировать, ее оперативно доставили в региональный сердечно-сосудистый центр. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

«Друзья, помните: при появлении тревожных симптомов — особенно боли в груди или затруднённого дыхания — незамедлительно вызывайте скорую помощь. Быстрая реакция может стать решающим фактором», — напомнил министр.

