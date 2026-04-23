Туляков ждет «битва» весны и зимы: синоптики рассказали, выпадет ли снег на Первомай

Грядущая неделя в Центральной России обещает быть по-настоящему зимней. Несмотря на то, что на календаре уже конец апреля, весна сдаст позиции, и температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Ночью столбики термометров будут колебаться около нуля, а днем не поднимутся не выше +6…+11 градусов. Из-за ночных заморозков на дорогах возможна слабая гололедица.

К сожалению, потепления к выходным не ожидается. Прохладная погода с дождями сохранится. Даже на Первомайских праздниках особой жары не будет: ночью ожидается +1…+6 градусов, а днем всего +9…+14 градусов.

«Все эти атаки зимы — следствие атмосферного блока, образовавшегося на востоке Европы. Дело в том, что антициклон перекрыл атлантическим циклонам традиционный маршрут вглубь континента. Так что они вынуждены забираться далеко на север, в Арктику, а затем, захватив с собой холодный воздух, „нырять“ в южные широты», — пишут синоптики.

Они называют апрель «черновиком» мая, и этот год — яркое тому подтверждение.