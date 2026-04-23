В Тульской области снизилась активность клещей: 85 укусов за неделю

Чаще всего паразиты нападают на придомовых территориях частных домов.

Фото из архива Myslo.

В Тульской области зафиксировали 85 случаев укусов клещей за прошедшую неделю в 17 муниципалитетах области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Активность паразитов на 62% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (в 2025 году было зарегистрировано 167 случаев).

За медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратились 45 человек, из них 7 — дети. Чаще всего укусы происходят:

  • На придомовых территориях частных домов (27,1%).
  • На территориях у многоквартирных домов (18,8%).
  • На дачных и садовых участках (17,6%).

За период мониторинга было проверено 83 паразита. Результаты показали, что 13,7% из них были заражены боррелиями (возбудителями болезни Лайма), а 8,4% — анаплазмой.
 

сегодня, в 17:04 0
