Тулякам напомнили, как жарить шашлыки и не получить штраф

О правилах разведения огня и о том, где можно или нельзя пожарить шашлыки, нам рассказал Владимир Лаврущев, замначальника ГУ МЧС России по Тульской области.
Где запрещено
Есть места, где разводить огонь нельзя в любое время года и при любой погоде.
- городские парки и скверы,
- земли общего пользования населенных пунктов,
- леса во время действия особого противопожарного режима (может быть введен с апреля по октябрь),
- ближе 100 метров от хвойных деревьев и ближе 30 метров от лиственных пород деревьев,
- на торфяных почвыах и участках с сухой травой — огонь там распространяется мгновенно, а торфяной пожар может уйти глубоко под землю;
- ближе 50 метров от зданий, сооружений, построек, открытых складов.
Где и как жарить шашлык можно?
На собственном участке (дача, частный дом) это разрешено, но с соблюдением строгих условий:
- мангал или жаровня должны стоять не ближе 5 метров от любых построек — дома, бани, сарая,
- вокруг места для жарки в радиусе 2 метров не должно быть сухой травы, листьев или мусора, иного горючего материала,
- рядом обязательно нужно держать воду, песок или огнетушитель, чтобы быстро потушить огонь,
- после приготовления шашлыка угли нужно полностью залить водой и убедиться, что они не тлеют.
Нельзя жарить шашлык, если в регионе объявлен особый противопожарный режим.
Даже при использовании мангала с высокими бортами (не менее 15 см) запрещается оставлять огонь без присмотра и разжигать его в ветреную погоду.
А штрафы какие?
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан штрафы следующие:
- приготовление шашлыка, равно как и разведение костра в неположенном месте — от 5 000 до 15 000 рублей.
- то же нарушение, но во время особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4) — от 10 000 до 20 000 рублей.
- Если пожар причинил легкий (или средней тяжести) вред здоровью или крупный материальный ущерб — до 50 000 рублей.
- В случае, если в результате пожара причинен крупный материальный ущерб в размере более 250 тысяч рублей или причинен тяжкий вред здоровью — предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет.
- Отдельная статья (8.32 КоАП РФ) касается пожаров в лесу — здесь штраф для граждан может достигать 30 000 рублей.
Что нужно помнить, чтобы пожарить шашлык без штрафа и пожара
Перед тем как разжигать угли, стоит проверить несколько вещей:
- убедиться, что место не попадает под запрет и что в регионе не введён особый противопожарный режим (информация есть на сайтах МЧС и местной администрации),
- использовать мангал, а не просто костёр — так безопаснее,
- убрать вокруг сухую траву и мусор в радиусе не менее 2–3 метров,
- держать под рукой ведро с водой, ёмкость с песком или огнетушитель,
- никогда не оставлять горящий мангал без присмотра,
- после приготовления тщательно залить угли водой и перемешать их,
- не использовать для розжига бензин, керосин или спирт,
- учитывать прогноз погоды — даже небольшой ветер может перенести искру на сухую траву или соседнюю постройку.
А где можно?
Вадимир Лаврущев
Можно использовать специально оборудованные площадки в зонах отдыха — там обычно есть стационарные мангалы, урны и противопожарные знаки.
В Туле таких зон немного. Жарить шашлыки безопасно можно на пляже № 1 на реке Воронке (посёлок Станционный). Здесь есть 10 беседок с мангалами и урнами.
Еще одно место - в районе экотропы «Малиновая Засека» у посёлка Косая Гора. Здесь есть пять беседок с каменными мангалами.