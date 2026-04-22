Тулякам напомнили, как жарить шашлыки и не получить штраф

Накануне майских праздников Myslo узнал все по животрепещущей теме.

Фото ru.freepik.com

О правилах разведения огня и о том, где можно или нельзя пожарить шашлыки, нам рассказал Владимир Лаврущев, замначальника ГУ МЧС России по Тульской области.

Где запрещено

Есть места, где разводить огонь нельзя в любое время года и при любой погоде.

  • городские парки и скверы,
  • земли общего пользования населенных пунктов,
  • леса во время действия особого противопожарного режима (может быть введен с апреля по октябрь),
  • ближе 100 метров от хвойных деревьев и ближе 30 метров от лиственных пород деревьев,
  • на торфяных почвыах и участках с сухой травой — огонь там распространяется мгновенно, а торфяной пожар может уйти глубоко под землю;
  • ближе 50 метров от зданий, сооружений, построек, открытых складов.

Где и как жарить шашлык можно?

На собственном участке (дача, частный дом) это разрешено, но с соблюдением строгих условий:

  • мангал или жаровня должны стоять не ближе 5 метров от любых построек — дома, бани, сарая,
  • вокруг места для жарки в радиусе 2 метров не должно быть сухой травы, листьев или мусора, иного горючего материала,
  • рядом обязательно нужно держать воду, песок или огнетушитель, чтобы быстро потушить огонь,
  • после приготовления шашлыка угли нужно полностью залить водой и убедиться, что они не тлеют.

Нельзя жарить шашлык, если в регионе объявлен особый противопожарный режим.

Даже при использовании мангала с высокими бортами (не менее 15 см) запрещается оставлять огонь без присмотра и разжигать его в ветреную погоду.

А штрафы какие?

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан штрафы следующие:

  • приготовление шашлыка, равно как и разведение костра в неположенном месте — от 5 000 до 15 000 рублей.
  • то же нарушение, но во время особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4) — от 10 000 до 20 000 рублей.
  • Если пожар причинил легкий (или средней тяжести) вред здоровью или крупный материальный ущерб — до 50 000 рублей.
  • В случае, если в результате пожара причинен крупный материальный ущерб в размере более 250 тысяч рублей или причинен тяжкий вред здоровью — предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет.
  • Отдельная статья (8.32 КоАП РФ) касается пожаров в лесу — здесь штраф для граждан может достигать 30 000 рублей.

Что нужно помнить, чтобы пожарить шашлык без штрафа и пожара

Перед тем как разжигать угли, стоит проверить несколько вещей:

  • убедиться, что место не попадает под запрет и что в регионе не введён особый противопожарный режим (информация есть на сайтах МЧС и местной администрации),
  • использовать мангал, а не просто костёр — так безопаснее,
  • убрать вокруг сухую траву и мусор в радиусе не менее 2–3 метров,
  • держать под рукой ведро с водой, ёмкость с песком или огнетушитель,
  • никогда не оставлять горящий мангал без присмотра,
  • после приготовления тщательно залить угли водой и перемешать их,
  • не использовать для розжига бензин, керосин или спирт,
  • учитывать прогноз погоды — даже небольшой ветер может перенести искру на сухую траву или соседнюю постройку.

А где можно?

Вадимир Лаврущев

Можно использовать специально оборудованные площадки в зонах отдыха — там обычно есть стационарные мангалы, урны и противопожарные знаки.

В Туле таких зон немного. Жарить шашлыки безопасно можно на пляже № 1 на реке Воронке (посёлок Станционный). Здесь есть 10 беседок с мангалами и урнами.

Еще одно место - в районе экотропы «Малиновая Засека» у посёлка Косая Гора. Здесь есть пять беседок с каменными мангалами.

