Тулякам напомнили, как жарить шашлыки и не получить штраф

Накануне майских праздников Myslo узнал все по животрепещущей теме.

О правилах разведения огня и о том, где можно или нельзя пожарить шашлыки, нам рассказал Владимир Лаврущев, замначальника ГУ МЧС России по Тульской области.

Где запрещено

Есть места, где разводить огонь нельзя в любое время года и при любой погоде.

городские парки и скверы,

земли общего пользования населенных пунктов,

леса во время действия особого противопожарного режима (может быть введен с апреля по октябрь),

ближе 100 метров от хвойных деревьев и ближе 30 метров от лиственных пород деревьев,

на торфяных почвыах и участках с сухой травой — огонь там распространяется мгновенно, а торфяной пожар может уйти глубоко под землю;

ближе 50 метров от зданий, сооружений, построек, открытых складов.

Где и как жарить шашлык можно?

На собственном участке (дача, частный дом) это разрешено, но с соблюдением строгих условий:

мангал или жаровня должны стоять не ближе 5 метров от любых построек — дома, бани, сарая,

вокруг места для жарки в радиусе 2 метров не должно быть сухой травы, листьев или мусора, иного горючего материала,

рядом обязательно нужно держать воду, песок или огнетушитель, чтобы быстро потушить огонь,

после приготовления шашлыка угли нужно полностью залить водой и убедиться, что они не тлеют.

Нельзя жарить шашлык, если в регионе объявлен особый противопожарный режим.

Даже при использовании мангала с высокими бортами (не менее 15 см) запрещается оставлять огонь без присмотра и разжигать его в ветреную погоду.

А штрафы какие?

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан штрафы следующие:

приготовление шашлыка, равно как и разведение костра в неположенном месте — от 5 000 до 15 000 рублей.

то же нарушение, но во время особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4) — от 10 000 до 20 000 рублей.

Если пожар причинил легкий (или средней тяжести) вред здоровью или крупный материальный ущерб — до 50 000 рублей.

В случае, если в результате пожара причинен крупный материальный ущерб в размере более 250 тысяч рублей или причинен тяжкий вред здоровью — предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет.

Отдельная статья (8.32 КоАП РФ) касается пожаров в лесу — здесь штраф для граждан может достигать 30 000 рублей.

Что нужно помнить, чтобы пожарить шашлык без штрафа и пожара

Перед тем как разжигать угли, стоит проверить несколько вещей:

убедиться, что место не попадает под запрет и что в регионе не введён особый противопожарный режим (информация есть на сайтах МЧС и местной администрации),

использовать мангал, а не просто костёр — так безопаснее,

убрать вокруг сухую траву и мусор в радиусе не менее 2–3 метров,

держать под рукой ведро с водой, ёмкость с песком или огнетушитель,

никогда не оставлять горящий мангал без присмотра,

после приготовления тщательно залить угли водой и перемешать их,

не использовать для розжига бензин, керосин или спирт,

учитывать прогноз погоды — даже небольшой ветер может перенести искру на сухую траву или соседнюю постройку.

А где можно?

Вадимир Лаврущев Можно использовать специально оборудованные площадки в зонах отдыха — там обычно есть стационарные мангалы, урны и противопожарные знаки.

В Туле таких зон немного. Жарить шашлыки безопасно можно на пляже № 1 на реке Воронке (посёлок Станционный). Здесь есть 10 беседок с мангалами и урнами.

Еще одно место - в районе экотропы «Малиновая Засека» у посёлка Косая Гора. Здесь есть пять беседок с каменными мангалами.