  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Кафе «Вкуснов» на ул. 9 Мая закрыли после кишечной инфекции у посетителя
новости
новости
Регистрация

Кафе «Вкуснов» на ул. 9 Мая закрыли после кишечной инфекции у посетителя

Работа заведения приостановлена, дальнейшую его судьбу будет решать суд.

Кафе «Вкуснов» на ул. 9 Мая закрыли после кишечной инфекции у посетителя
Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Туляк подхватил острую кишечную инфекцию после обеда в кафе «Вкуснов» на 9 Мая и пожаловался в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства наведались в заведение с проверкой. Результаты, мягко говоря, не обрадовали:

Кафе работало без уведомления надзорных органов, в помещениях была грязь, а готовые блюда хранились с нарушениями. На мясных полуфабрикатах не было даты изготовления, а некоторые оказались просрочены.

По итогам визита быо изъято 206 кг немаркированного сырья с просрочкой, а готовые кулинарные изделия не прошли проверку по микробиологическим показателям. В результате работа кафе была временно приостановлена, а материалы проверки – переданы в суд.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 19:12 0
Другие статьи по темам
Событие
закрыли кафе антисанитария нарушение санитарных норм Управление Роспотребнадзора по Тульской области
Место
Тульская область
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
