Кафе «Вкуснов» на ул. 9 Мая закрыли после кишечной инфекции у посетителя

Туляк подхватил острую кишечную инфекцию после обеда в кафе «Вкуснов» на 9 Мая и пожаловался в Роспотребнадзор. Специалисты ведомства наведались в заведение с проверкой. Результаты, мягко говоря, не обрадовали:

Кафе работало без уведомления надзорных органов, в помещениях была грязь, а готовые блюда хранились с нарушениями. На мясных полуфабрикатах не было даты изготовления, а некоторые оказались просрочены.

По итогам визита быо изъято 206 кг немаркированного сырья с просрочкой, а готовые кулинарные изделия не прошли проверку по микробиологическим показателям. В результате работа кафе была временно приостановлена, а материалы проверки – переданы в суд.