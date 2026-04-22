Тульское бистро «Ба» стало лучшим на премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»-2026

Мало того — заведение также победило в номинации «Выбор медиа-жюри».

В столице назвали победителей XXI премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса». Золото за лучшую новую концепцию увезла команда бистро "Ба". Конкуренция была серьезная: 12 участников из 7 регионов.

В чем секрет успеха? Организаторы говорят, что их подкупили искренность и душевная теплота проекта. А еще — стремление сохранять традиции русской кухни, подавая их свежо и по-современному.

Кстати, церемония не ограничилась наградами: прошел крутой бизнес-фестиваль с мастер-классами и дегустациями от лучших шефов.