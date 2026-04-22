Президент России отметил заслуги туляков

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено главному дирижеру оркестра русских народных инструментов «Тула» «Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского» Владимиру Аленичеву.

За заслуги в развитии физической культуры и спорта медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награжден мастер спорта России международного класса, спортсмен Федерации бокса Тульской области Джамбулат Бижамов.

Губернатор Дмитрий Миляев поздравил земляков, отметив, что награды стали признанием их многолетнего труда, профессионализма и преданности своему делу.