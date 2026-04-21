Миляев приехал с неожиданной проверкой в поселки Заокский и Новогуровский

Глав администраций на месте не оказалось.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев начал еженедельное оперативное совещание с рассказа о своей внезапной поездке. Он сообщил, что, возвращаясь из Москвы, решил лично посетить несколько объектов в поселках Заокском и Новогуровском.

По словам главы региона, глав администраций на месте не оказалось, что позволило ему свободно пообщаться с людьми.

В Заокском губернатор посетил торговый центр и пообщался с местными предпринимателями. В Новогуровском он заехал в местную администрацию, а также осмотрел музыкальную школу и спортивный объект.

В ходе проверки Дмитрий Миляев принял решение о выделении нового оборудования: в музыкальной школе поселка Новогуровского появится новый рояль. А в спортивном объекте будет уложен балетный линолеум.

Губернатор подчеркнул, что это лишь часть вопросов. Он поручил своим заместителям организовать отдельное совещание с главами администраций для решения остальных проблем.

«Понятное дело, кроме рояля и балетного линолеума есть ещё ряд вопросов», — отметил глава региона.

сегодня, в 14:22
