Поезда через Тульскую область задержали из-за падения обломков БПЛА

В Тульской области задерживаются поезда дальнего следования из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка в Ростовской области. Обломки повредили контактную сеть, что привело к остановке движения.
В общей сложности с опозданием до 7 часов следуют 23 пассажирских поезда, пишут РИА «Новости». Задержка коснулась популярных южных направлений:
- № 12 Москва — Новороссийск,
- № 104 Москва — Адлер,
- № 152 Москва — Анапа,
- № 102 Москва — Адлер,
- № 143 Кисловодск — Москва,
- № 11 Анапа — Москва,
- № 125 Новороссийск — Москва
- и еще 16 поездов, включая рейсы из Перми, Самары, Нижнего Новгорода и Владикавказа.
В Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всю необходимую помощь.