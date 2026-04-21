Поезда через Тульскую область задержали из-за падения обломков БПЛА

Их обнаружили на ростовской станции.

В Тульской области задерживаются поезда дальнего следования из-за падения обломков БПЛА на станции Персиановка в Ростовской области. Обломки повредили контактную сеть, что привело к остановке движения.

В общей сложности с опозданием до 7 часов следуют 23 пассажирских поезда, пишут РИА «Новости». Задержка коснулась популярных южных направлений:

№ 12 Москва — Новороссийск,

№ 104 Москва — Адлер,

№ 152 Москва — Анапа,

№ 102 Москва — Адлер,

№ 143 Кисловодск — Москва,

№ 11 Анапа — Москва,

№ 125 Новороссийск — Москва

и еще 16 поездов , включая рейсы из Перми, Самары, Нижнего Новгорода и Владикавказа.

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всю необходимую помощь.