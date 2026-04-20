В Ясногорском районе перекрыли дорогу из-за обрушения берега Беспуты

Глава Ясногорского района Владимир Мухин сообщает о временном закрытии движения на одной из дорог. Это вынужденная мера, принятая для безопасности жителей.

Движение полностью запрещено с 19 апреля на участке дороги у деревни Григорьевское. Причиной стало обрушение береговой линии реки Беспуты.

«Для предотвращения чрезвычайных ситуаций и сохранения вашей жизни и здоровья с 19 апреля вводится полный запрет движения транспорта по аварийному участку», — сообщил глава района.

В качестве альтернативы для объезда предлагается дорога через населенные пункты Иваньково — Белугино — Григорьевское.

Сроки открытия аварийного участка пока не называются. О возобновлении движения власти сообщат дополнительно.