В Туле начали проводить уникальную операцию на сердце новым методом

Врачи больницы уже провели 12 таких операций.

Фото минздрава Тульской области.

Рентген-хирурги больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина впервые в регионе начали выполнять ротационную эндартерэктомию (или ротабляцию) коронарных артерий. Это стало возможным благодаря новому медицинскому устройству — ротоблятору, рассказали в региональном минздраве. 

Ротабляция — это процедура, при которой специальный инструмент удаляет твёрдую, кальцинированную часть атеросклеротической бляшки, сужающей артерию. Метод применяют, когда обычные способы расширения сосуда не работают из-за тяжёлых поражений.

Операция позволяет подготовить артерию к установке стента, восстановить кровоток и улучшить состояние пациента.

С момента внедрения технологии врачи уже провели 12 таких операций. По данным больницы, у всех пациентов получен положительный результат.

«Ротабляция позволяет улучшить кровоток в сердце, повысить переносимость физической нагрузки, улучшить самочувствие и прогноз», — отметила заместитель главного врача Виктория Данильченко.
 

сегодня, в 09:30 +5
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
операция на сердце
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 апреля: похолодание и дождь

сегодня

120

1446

3

Новости компаний
Более 2 тыс. участников подали заявки на выдвижение кандидатами в Госдуму от ЕР

сегодня

27

318

-3

Дежурная часть
Полиция взяла штурмом дом ветерана СВО: инвалида перепутали с преступником 

сегодня

22

1633

1

Жизнь Тулы и области
В Россельхознадзоре рассказали тулякам, как избежать ошибок при перевозке животных

сегодня

21

461

2

