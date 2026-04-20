В Туле начали проводить уникальную операцию на сердце новым методом

Рентген-хирурги больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина впервые в регионе начали выполнять ротационную эндартерэктомию (или ротабляцию) коронарных артерий. Это стало возможным благодаря новому медицинскому устройству — ротоблятору, рассказали в региональном минздраве.

Ротабляция — это процедура, при которой специальный инструмент удаляет твёрдую, кальцинированную часть атеросклеротической бляшки, сужающей артерию. Метод применяют, когда обычные способы расширения сосуда не работают из-за тяжёлых поражений.

Операция позволяет подготовить артерию к установке стента, восстановить кровоток и улучшить состояние пациента.

С момента внедрения технологии врачи уже провели 12 таких операций. По данным больницы, у всех пациентов получен положительный результат.

«Ротабляция позволяет улучшить кровоток в сердце, повысить переносимость физической нагрузки, улучшить самочувствие и прогноз», — отметила заместитель главного врача Виктория Данильченко.

