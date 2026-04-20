В Плавске коммунальщиков уличили в том, что они не проверяли качество воды

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Плавского района провела проверку по вопросам качества коммунальных услуг, в частности — подачи питьевой воды.

В ходе проверки выяснилось, что две организации не соблюдали требования законодательства.

МУП «Плавский водоканал» не брало пробы воды на одной насосной станции, одном водозаборе и трёх тупиковых колонках в городе.

МКУ «Сервис» не проводило отбор проб из 60 артезианских скважин и 48 водозаборных колонок в разных населенных пунктах района.

Прокуратура внесла представления руководителям этих организаций. Ведомство потребовало устранить нарушения.