Федеральные эксперты поддержали проект «Трамвайные диаметры Тулы»

По предварительным данным, на его реализацию нужно более 30 млрд рублей.

Фото: public-transport.rosacademtrans.ru

Комитет по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта ознакомился с проектом «Трамвайные диаметры Тулы», который туляки из «Молодежного землячества-71» представили губернатору Дмитрию Миляеву.

Сеть тульского электрического транспорта предлагается совершенствовать в следующих инициативах:

  • Внедрение справедливого тарифного меню, с интеграцией межмуниципальных маршрутов,
  • Организация межмуниципальных маршрутов на электрической тяге,
  • Обособление трамвайной сети в центре Тулы,
  • Капитальный ремонт инфраструктуры общественного транспорта,
  • Модернизация привокзальной площади,
  • Развитие системы городского электротранспорта — строительство новых маршрутов.

По предварительной оценке, объем финансирования может составить более 30 млрд рублей на период до 2035 года. Члены Комитета высказали предложения по корректировке проекта и заявили, что готовы поддержать его реализацию.

сегодня, в 19:14 −3
В Суворове три льготных автобуса изменили схемы движения
Стало известно, кто будет строить III очередь Восточного обвода за 8,64 млрд рублей

