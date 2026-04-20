Федеральные эксперты поддержали проект «Трамвайные диаметры Тулы»

Комитет по развитию общественного транспорта Российской Академии Транспорта ознакомился с проектом «Трамвайные диаметры Тулы», который туляки из «Молодежного землячества-71» представили губернатору Дмитрию Миляеву.

Сеть тульского электрического транспорта предлагается совершенствовать в следующих инициативах:

Внедрение справедливого тарифного меню, с интеграцией межмуниципальных маршрутов,

Организация межмуниципальных маршрутов на электрической тяге,

Обособление трамвайной сети в центре Тулы,

Капитальный ремонт инфраструктуры общественного транспорта,

Модернизация привокзальной площади,

Развитие системы городского электротранспорта — строительство новых маршрутов.

По предварительной оценке, объем финансирования может составить более 30 млрд рублей на период до 2035 года. Члены Комитета высказали предложения по корректировке проекта и заявили, что готовы поддержать его реализацию.