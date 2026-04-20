Стало известно, кто будет строить III очередь Восточного обвода за 8,64 млрд рублей

Тульский «Центр организации дорожно-транспортной деятельности» выступил заказчиком в государственном контракте на строительство III очереди Восточного обвода. Процедура определения исполнителя работ завершена — им стало АО «Донаэродорстрой».

Компания работает с 1992 года и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. В прошлом году выручка организации составила 22 млрд рублей. Третью очередь тульской «Восточки» подрядчик построит за 8640732613 рублей.

Начальная цена контракта составляла 9 143 632 395 рублей. Второй участник закупки, проигравший «Донаэродорстрою», предлагал цену почти на 46 млн рублей выше цифры победителя. Завершить стройку планируется к середине лета 2029 года.