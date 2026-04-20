Стало известно, кто будет строить III очередь Восточного обвода за 8,64 млрд рублей

Соответствующий госконтракт был подписан 17 апреля.

Стало известно, кто будет строить III очередь Восточного обвода за 8,64 млрд рублей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Тульский «Центр организации дорожно-транспортной деятельности» выступил заказчиком в государственном контракте на строительство III очереди Восточного обвода. Процедура определения исполнителя работ завершена — им стало АО «Донаэродорстрой».

Компания работает с 1992 года и специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. В прошлом году выручка организации составила 22 млрд рублей. Третью очередь тульской «Восточки» подрядчик построит за 8640732613 рублей.

Начальная цена контракта составляла 9 143 632 395 рублей. Второй участник закупки, проигравший «Донаэродорстрою», предлагал цену почти на 46 млн рублей выше цифры победителя. Завершить стройку планируется к середине лета 2029 года.

сегодня, в 18:32
Другие статьи по темам
Событие
госконтракт строительство дорога подрядчик
Место
Тула Восточный обвод
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 апреля: похолодание и дождь

сегодня

122

2125

3

Дежурная часть
Силовики взяли штурмом дом ветерана СВО: инвалида перепутали с преступником 

сегодня

93

5104

7

Тесты
Тест на общие знания. Вы настоящий эрудит, если пройдете на 10 из 10!

сегодня

42

2144

3

Новости компаний
Более 2 тыс. участников подали заявки на выдвижение кандидатами в Госдуму от ЕР

сегодня

35

668

-3

Жителя Тульской области ошибочно признали умершим 30 лет назад: точку в деле поставит суд
Жителя Тульской области ошибочно признали умершим 30 лет назад: точку в деле поставит суд

